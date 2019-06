Skąd wystartuje premier Morawiecki? "Przymierzany jest do okręgu katowickiego"

Premier Mateusz Morawiecki jest przymierzany do startu w wyborach z katowickiego okręgu - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna". Szef Rady Ministrów nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Ma ona zapaść w nadchodzących tygodniach.



Start ze śląskiego okręgu w tym roku jest znacznie ułatwiony. Tradycyjni liderzy tego okręgu - Jadwiga Wiśniewska, czy Grzegorz Tobiszowski - zdobyli w maju mandat eurodeputowanych. Dla premiera Mateusza Morawieckiego będzie to debiut w wyborach do krajowego parlamentu. Do tej pory startował tylko raz - i to w wyborach samorządowych. W 1998 roku zapewnił sobie mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. Wtedy startował z listy Akcji Wyborczej Solidarność.