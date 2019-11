WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 antoni dudekks. kazimierz sowa oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Skąd Szymon Hołownia weźmie pieniądze na kampanię? Ks. Sowa: do mnie nie przyszedł Po tym, jak pojawiła się informacja o tym, że Szymon Hołownia ma być kandydatem na prezydenta, ks. Kazimierz Sowa analizował jego wpisy w... Rozwiń Czy od Szymona hołowni chce chce z … Rozwiń Transkrypcja: Czy od Szymona hołowni chce chce zaczniemy to jest Zobacz co na ten temat co mnie trochę zaskoczył Ksiądz był Szymon Naprawdę bardzo Kolegom Współpracownikiem Myślę że też jakimś mierzy przyjacielem To jest słowo które zawsze też powinno zależeć z drugiej strony nie wiem czy są nowe ogólnie A ty oczywiście bo ksiądz o swoim Bliskim znajomym napisał w swoich mediach Nowych o tak Jestem na tak A wy no właśnie No to chodzi Dlaczego Szymon Hołownia chce startować ale nie wiedział że ten ale wszyscy wiedzą że chcę Czemu myślą że Tempo Po tym jak pojawiła się ta informacja o tym że Szymon Hołownia Być może jest tym Chcę uzyskać taką Obywatelska Nominacje jak się domy Zacząłem sobie też analizować to co Szymon pisał w ostatnim czasie Wpisać na głównie w mediach 40 lat Zauważyłem że są bardzo dużo LM Które nazwałem tak szeroko Nowym pomysłem I to zasługuje To znaczy Jesteś przekonany o tym że tak mi się wydaje że jest przekonany o To są rzeczy które powinny zabrzmieć Publicznej a które Przedstawiciele Nazwijmy Analogowych parking w Szymanach reakcje tutaj trochę jako człowieka z nowego Taki rzeczywistą Także okomedis Amnesty Przedstawiciele tego analogowych partii spychają to na koniec z u ż Takich argumentów do Pewne kwestie chyba i ja też Przyznam szczerze Zadałem sobie to pytanie Jakie są pewne progi wejściem do mama do dużej Ale Nie przyszedł do mnie i podejrzewam że nie przyszedł Nikogo po pieniądze i myślę w tym sensie że Daj mi pieniądze z kredytu Mają fantazje polityczną bo Gdyby ktoś taki się pojawił to Przyznam szczerze że miałbym wrażenie że Widzisz jednak trochę Rzeczywistości też politycznej niż w domu Na ile procent Szymon Hołownia Powiem tak tego nikt z dzisiaj nie wie nawet ci którzy zrobili te legendarne badania które zdaje się są wstęp Kariery Szymona hołowni Czy przykład jest zawsze Potrzebowała nie w każdych wyborach na tak zwanego kandydata spoza kartę Przyszło za kartę Polityką od początku 21 wieku rządzi 4 Klej z SLD i PiS One generują candida Kandydaci na zwykłe Kandydat Wygrywają Natomiast co I rusz próbują się w Przełamać Monopol Kartel Candida 5 lat temu Kukizowi na starcie Jest to Ostatecznie do 100 Szymon Hołownia może dostać od zera do 20% dorosłych ostatni mówić jak aparat Każdego dnia poprawiało się od VAT 3% Od czego od czego to zależy i czy kandydat Hołownia zaszkodziło Czy zaszkodzą Kupiłam Od czego zależało target silne poparcie Ale od tego Masakra Biegowy Dość pojedynku prawda tych dwóch głównych faworytów Zmienić Dokładnie teraz jest Tyle idź za każdy 5 lat Chętny na tego trzeciego Ja myślę że jest do 20% Hipotetycznie Może powtórzyć ten wynik Nie Taka ciekawostka W analizie Internetowy Dlaczego transport Siłownia na czym ta informacja Po po Materia Z polityki Facebook Na pierwsze miejsca chodzi o sprawy polityczne i wyprzedziła Zgadnijcie jakąś Z tego Wyprzedziła ogłoszenie nowego rządu Interesuje ale Klika