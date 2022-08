Skąd Prymnesium parvum w Odrze? Ekspertka wskazuje, gdzie leży wina

Doszło do niego w Odrze, bo był niski stan wody, wysoka temperatura i te zastoiska, związane z wyregulowaniem Odry, w których glon się namnożył. To my, ludzie, sprowadziliśmy to na siebie. Gdybyśmy nie mieli uregulowanej rzeki i nie spuszczalibyśmy zasolonych wód, to nawet przy tak wysokich temperaturach ten glon by w niej po prostu umarł.