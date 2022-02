Siostrzeniec premiera protestował w Warszawie. "Liczę na weto Dudy"

"Lex Czarnek" krytykowane. Co zakłada rządowy projekt?

Głównym założeniem proponowanej przez ministra Przemysława Czarnka nowelizacji ustawy Prawo oświatowe jest to, aby kuratorzy otrzymali większe uprawnienia. Jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie wykona zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do złożenia stosownych wyjaśnień, dlaczego nie zastosował się do jego poleceń.