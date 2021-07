Siostra zakonna porwana przez dżihadystów żyje. Jest więziona od 4 lat

Kolumbijska siostra zakonna pełniła posługę w Mali, gdzie świadczyła pomoc medyczną oraz działalność edukacyjną dla kobiet. Do jej porwania przyznała się grupa mężczyzn związanych z Al-Kaida. Doszło do niego 7 lutego 2017 roku w miejscowości Koutiala. Według świadków Gloria Cecilia Narváez sama prosiła o wzięcie do niewoli, chcąc tym samym uratować dużo młodszą siostrę zakonną.