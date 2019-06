Miała przywłaszczyć 460 tys. zł. Już nie będzie zakonnicą? "Zgromadzenie musi zareagować"

Zakonnica jest podejrzewana o kradzież pieniędzy z Domu Pomocy Społecznej. Mowa o dużej kwocie, bo aż 460 tys. zł. - Zgromadzenie, do którego należy siostra, powinno zareagować - mówi WP ks. Wojciech Lemański. I tłumaczy, że w przypadku kradzieży do wydalenia może dojść bardzo szybko. A wówczas kobieta nie będzie już siostrą zakonną.

Siostra, o której mowa, ma 42 lata. Należy do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka. Może się to szybko zmienić.

I dodaje: - Siostra zakonna składa śluby wieczyste. Między innymi ślub ubóstwa. Jeżeli ta zakonnica dokonała kradzieży, to złamała ten ślub. Kradzież w zakonie jest zwielokrotniona jeśli chodzi o skutki. W tym przypadku usunięcie ze zgromadzenia zakonnego może odbyć się bardzo szybko.

Zamieszany mężczyzna. On w areszcie, ona w domu

W sprawie zatrzymany został także 43-letni mężczyzna. Według ustaleń prokuratury, to on miał namówić siostrę do zabrania pieniędzy. W sumie kobieta dała mu ponad pół miliona złotych, bo oprócz środków z DPS przekazała mu własne oszczędności.