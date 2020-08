Sinice w Bałtyku. 12 kąpielisk już zamkniętych. Może być jeszcze więcej

Sinice to jedne z najstarszych organizmów na ziemi, które doskonale przystosowują się do każdych warunków. Główny Inspektor Sanitarny podaje, że sinice "mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach". Pojawiają się i na lodowcach, i w gorących źródłach, w sodach słodkich i słonych, są odporne na złe warunki tlenowe, tolerują wysokie wartości pH.

Sinice to cyjanobakterie, które wydzielają toksyczne substancje. "W Morzu Bałtyckim toksyczne zakwity tworzy gatunek Nodularia spumigena, chociaż w przybrzeżnych wodach odnotowuje się również liczne występowanie typowo słodkowodnych gatunków zwłaszcza z rodzaju Dolichospermum jak i Microcystis. Nie stwierdzono, by szczepy Apahnizomenon flosaque występujące w Bałtyku produkowały toksyny, w przeciwieństwie do szczepów słodkowodnych" - informuje GIS.