Syk nieba, huk gromu, płacz Bejrutu

Joe Bou Saab, postawny, uśmiechnięty facet, prawdopodobnie zdążył już dojechać do pożaru w bejruckim porcie i zacząć go gasić, gdy zdarzyło się niewyobrażalne.

Dagher miał szczęście – nic mu się nie stało. Z Joe Bou Saabem nie ma kontaktu. Nikt nie widział go od momentu, w którym członek bejruckiej ochotniczej straży pożarnej wyjechał do – jak się wtedy wydawało – pożaru składu fajerwerków w porcie.

Nadzieję straciła za to Szirin. Jej narzeczony był jednym ze strażaków wysłanych do pożaru, który spowodował wybuch. W momencie głównej eksplozji mógł znajdować się blisko jej epicentrum. "Jestem zaręczona z najlepszym człowiekiem na świecie" - wciąż widnieje na jej Instagramie. Ale do daty zaręczyn z pierścionkiem i ikonką serca dołączyło drugie serce. Pęknięte. I data - 4 sierpnia, kiedy setkom tysięcy mieszkańców Bejrutu zawalił się świat.

Wybuch, który zabił co najmniej 135 osób, ranił ponad pięć tysięcy, zniszczył potężną połać stolicy Libanu. Domu nie ma około 300 tysięcy osób. Bejrucki port, przez który przechodzi większość importowanych do Libanu towarów, został po prostu zdmuchnięty. W miejscu epicentrum wybuchu - magazynu, w którym znajdowała się od kilku lat saletra amonowa - zieje zalany wodami Morza Śródziemnego krater. Ogromny silos, którego ruinę widać na wielu zdjęciach, był głównym magazynem ziarna dla kraju.

Katastrofa nałożyła się na trudną sytuację Libanu. Kraj, do którego uciekły przed wojną miliony Syryjczyków, boryka się od miesięcy z kryzysem gospodarczym. Do i tak dużej liczby ludzi, którzy są bez pracy i bez pieniędzy, doszły po wybuchu kolejne osoby – pozbawione często nie tylko miejsca pracy, ale i dachu nad głową.

Pracownicy humanitarni PCPM pracują w terenie, zabezpieczają drzwi i okna, starają się dotrzeć do rodzin, które najbardziej ucierpiały. Centrum uruchomiło zbiórkę na rzecz poszkodowanych. Ty też możesz pomóc. Środki ze zbiórki przeznaczone są w części na organizowanie schronień. To plandeki, drzwi, folie do zabezpieczenia okien, wszystko, co pozwala jakoś uporządkować to, co zostało i sprawi, że ludzie nie będą musieli spać pod gołym niebem.