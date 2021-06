Sinice w natarciu. Mogą popsuć urlop nad Bałtykiem

Główny Inspektorat Sanitarny co roku wydaje komunikaty, związane z dostępnością kąpielisk w sezonie letnim i stanem wody, jaki w nich panuje. Aktualne dane GIS odnoszą się do sytuacji na 660 z nich. Z mapki zamieszczonej na ich stronie internetowej wynika, że wszystkie nadmorskie kąpieliska są dopuszczone do użytku i w żadnym miejscu na polskim wybrzeżu nie występuje skażenie wody.