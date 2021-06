Martwe foki znów nad Bałtykiem. Fetor na plażach? Mamy wyjaśnienie

- Ważny apel do turystów: nie podchodźmy do martwych fok czy morświnów. Nie dotykajmy ich dla naszego bezpieczeństwa, bo to jednak materiał biologiczny. Zawsze też zgłośmy taki przypadek: u nas lub w stacji w Helu, bo to ważne dla badań nad populacjami morskich ssaków - mówi Wirtualnej Polsce Rafał Jankowski z WWF Polska.