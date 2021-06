Sinice nad Bałtykiem. Które kąpieliska otwarte?

Sinice, czyli inaczej cyjanobakterie, stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Główny Inspektorat Sanitarny co roku wydaje komunikaty, związane z dostępnością kąpielisk w sezonie letnim i stanem wody, jaki w nich panuje. W tym roku GIS przebadał (w maju i czerwcu - red.) na razie 111 z 665 ogólnopolskich stref kąpielowych, zarówno morskich jak in śródlądowych - wynika z danych z 16 czerwca 2021 r. Jak dotąd woda w każdym z nich została uznana za zdatną do kąpieli.