Bałtyk. Sinice znów "w rozkwicie". Zamknięte kąpieliska

Wtorek to kolejny dzień pod znakiem upałów, które przechodzą nad Polską od soboty 8 sierpnia. Wysokie temperatury to idealne warunki do rozkwitu sinic, które pojawiają się już poza kąpieliskami nad Bałtykiem.

Służby sanitarne przestrzegają także, by będąc nad Bałtykiem lub innymi akwenami wodnymi, pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody, w której dochodzi do rozkwitu sinic. Może to skutkować bolesnymi podrażnieniami skóry, nudnościami, a także silnymi bólami brzucha.