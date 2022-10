Siły Operacji Specjalnych Ukrainy w ofensywie. Brawurowa akcja z perspektywy żołnierza

Do sieci trafiło nagranie z perspektywy ukraińskiego żołnierza należącego do elitarnych sił "Kraken". Ta grupa wojskowych od początku wojny dzielnie walczy w obwodzie charkowskim. Ukraińcy każdego dnia skutecznie kontynuują tu kontrofensywę. Na udostępnionym przez profil BlueSauron na Twitterze nagraniu widać, jak siły specjalne atakują rosyjskie pozycje pod Kupiańskiem. Jeden błąd może sprawić, że cały założony wcześniej plan stanie się bezużyteczny, dlatego Ukraińcy minują zdobyte pozycje, tak by zatrzymać ewentualną rosyjską kontrofensywę w tym regionie. Kupiańsk od lutego jest kluczowym miastem dla Kremla, ponieważ jest tam drugi, co do wielkości węzeł kolejowy w Ukrainie. Do tego miasto leży też blisko granicy z Rosją, co jest strategicznie ważne dla Putina we wsparciu swoich oddziałów ciężkim sprzętem i amunicją. Kilka dni temu na osiedlu Kupiańsk-Wuzłowy Ukraińcy odkryli ciała dwóch cywilów, którzy przed egzekucją byli prawdopodobnie torturowani. "Jedna z ofiar miała siniaki na szyi i klatce piersiowej, a druga rany postrzałowe na głowie, klatce piersiowej i w okolicach pachwiny" - powiadomiły ukraińskie organy ścigania.