Siłowe wejście do domu Zbigniewa Ziobry. Świadek potwierdza: walili młotem, są straty

- Widziałem go kilka razy, ale właściwie to znam go z telewizji. Ziobro to porządny człowiek. Za ostro robią te rozliczenia. Ten człowiek choruje. Jakie tajemnice mógłby trzymać w domu, gdzie bywa w weekendy - dziwi się starszy pan. To rolnik, który mieszka w pobliżu.