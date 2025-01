Silny wiatr zmienia plany WOŚP na Kasprowym Wierchu

Na Kasprowym Wierchu miała odbyć się najwyższa w Polsce zbiórka na WOŚP, jednak silny wiatr unieruchomił kolejkę linową. W związku z tym kwestujący przenieśli się do Kuźnic. Wiatr w porywach osiągał prędkość do 120 km/h, co pogorszyło warunki turystyczne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed spadającymi gałęziami i drzewami.