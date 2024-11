Silny wiatr w Gdańsku. Odwołano modlitwę na cmentarzu

Wcześniej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydał ostrzeżenie w sprawie wizyt na cmentarzach we Wszystkich Świętych w związku z silnym wiatrem, który występuje na Pomorzu.

Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że z uwagi na silny wiatr, który występuje w piątek na Pomorzu, nie odbędzie się również Międzywyznaniowa modlitwa we Wszystkich Świętych zaplanowana o godzinie 12 na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy, przy ul. 3 Maja.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do północy w sobotę. Ostrzeżenie ogłoszono w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Sopocie oraz Gdańsku.