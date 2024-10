"Zdalna" opieka nad grobami. Ceny zupełnie inne niż rok temu

- Ceny naszych usług nieznacznie podnieśliśmy jeszcze w styczniu - przekazuje portalowi Bankier.pl Krzysztof Mazur, właściciel firmy sprzątającej esprzataniegrobow.pl z Warszawy. Jak jednak dodaje, "w porównaniu z ubiegłym rokiem zdecydowanie podrożały znicze i kwiaty, które w imieniu naszych zleceniodawców kładziemy na grobach ich bliskich, a to przekłada się na ceny kompleksowych usług". W przypadku tych produktów mowa o wzroście cen nawet o 20-30 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Ceny samego sprzątania i mycia grobów w dużych miastach wyglądają następująco: za taką usługę w przypadku grobu pojedynczego w Warszawie zapłacić trzeba od 110 do 160 zł, grobu podwójnego - 150-180 zł, a grobowca - od 180 do 230 zł. W Krakowie w przypadku grobu pojedynczego zapłacimy od 90 do 220 zł, grobu podwójnego - od 100 do 250 zł, a grobowca - od 140 do 300 zł. Z kolei w Gdańsku ceny wahają się od 130 do 200 zł za grób pojedynczy, 150-250 zł za podwójny i 190-250 zł za grobowiec.