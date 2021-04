Silny wiatr na południu. IMGW i RCB wydają ostrzeżenia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 kilometrów na godzinę, są prognozowane na południowych krańcach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenie IMGW. Możliwy śnieg na granicy z Czechami

Jak czytamy w alercie IMGW, silny wiatr może pojawić się także na południu województwa opolskiego wzdłuż granicy z Czechami oraz na południowo-wschodnich obszarach województwa dolnośląskiego. "Wiatr może utrzymać się do rana w poniedziałek. We wtorek na tym obszarze może również spaść śnieg" - dodano. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 8:00 do wieczora.