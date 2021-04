Pogoda. Nad Polskę nadciągają anomalie

Dane przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mogą napawać optymizmem osoby, które lubią ciepło. Co prawda w niedzielę w Polsce termometry wskażą nawet 17 st. C w godzinach popołudniowych, ale kolejne dni odznaczać się będą znacznym ochłodzeniem - w poniedziałek maksymalnie 14 st. C, a we wtorek już tylko najwyżej 5.