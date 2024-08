Strategiczny most zniszczony pod Kurskiem. Rosyjski magazyn w ogniu

Ukraińcy nie zwalniają tempa w obwodzie kurskim, ale zadają ciosy Rosjanom również w przygranicznych miejscowościach. Agencja AP udostępniła nagranie z momentu ataku na strategiczny most nad rzeką Sejm w obwodzie kurskim w Rosji. To już drugi most pod Kurskiem, który został zniszczony przez Ukraińców w ostatnim czasie. Tego typu uderzenia mają odciąć dostawy dla armii Putina w tym regionie, a także spowolnić przemieszczanie się wojsk Kremla do terenów zajętych przez żołnierzy gen. Syrskiego. "Kierunek Kursk. Minus jeszcze jeden most! Lotnictwo ukraińskich sił powietrznych nadal pozbawia wroga możliwości logistycznych za pomocą precyzyjnych nalotów, co znacząco wpływa na przebieg działań wojennych" - napisał w mediach społecznościowych Ołeszczuk, dołączając nagranie z przeprowadzonej operacji. Co więcej, zniszczeniu uległy również zbiorniki z paliwem i ropą w Rostowie nad Donem przy granicy z Ukrainą. Ukraiński dron bojowy miał zostać zestrzelony nad terenem magazynów przemysłowych, ale spadające odłamki spowodowały pożar w magazynie oleju napędowego, co potwierdził też gubernator regionu Wasilij Gołubiew na platformie Telegram.