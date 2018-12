Silna zamieć unieruchomiła maratończyków na Antarktydzie. Wśród uwięzionych Polacy

Burza śnieżna zniszczyła namioty uczestników i personelu maratonu na Antarktydzie. To uniemożliwiło przylot samolotu, który miał ich zabrać z kontynentu. Wśród uwięzionych jest m.in. Polak, zwycięzca ekstremalnego biegu.

"Silna zamieć zniszczyła obóz w nocy niszcząc kilka namiotów. W ciągu dnia wszystko było jednak w porządku. To pewne, że nie będzie lotu. Pogoda na kolejny dzień wygląda lepiej" - napisali organizatorzy Antarctic Ice Marathon. W komentarzu do jednego z internautów dodali, że "nie ma powodów do niepokoju". "Opóźnienia są normalne. Nikt nie znajduje się w niebezpieczeństwie" - zapewniają.