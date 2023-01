Silna eksplozja i trzęsienie ziemi pod Wuhłedarem. Na Rosjan spadły Javeliny

Rosjanie skazani na pewną śmierć pod Wuhłedarem. Do sieci trafiło nagranie z frontu w obwodzie donieckim, na którym widać, jak armia Putina otrzymuje potężne ciosy od Ukraińców. W pewnym momencie z amerykańskiej wyrzutni rakiet Javelin trafiony zostaje rosyjski czołg T-72. Dochodzi do pożaru i detonacji zgromadzonej w środku amunicji, którym towarzyszy potężna eksplozja i lekkie trzęsienie ziemi. Załoga T-72 nie była w stanie szybko opuścić pojazdu i poniosła śmierć w momencie wybuchu. Chwilę później Javeliny trafiły we wrogi BMP-3, który prawdopodobnie uciekał z tego regionu walk. Zaraz po uderzeniu Rosjanie postanawiają jechać dalej, ale po kilkudziesięciu sekundach stają w miejscu, a z ich pojazdu wydobywają się kłęby siwego dymu. Niewykluczone, że żołnierze Putina z BMP-3 również ponieśli śmierć na miejscu w wyniku uduszenia się dymem.