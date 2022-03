Sikorski: W najbliższych latach Ukraina nie wejdzie do NATO

"Mówiąc już bardzo brutalnie: oznacza, że bylibyśmy gotowi pójść na wojnę z Rosją w obronie Ukrainy. Jednomyślności w tej sprawie po prostu nie ma i nie przewiduję, aby powstała. Co oznacza, że Ukraina do NATO w najbliższych latach nie wejdzie (...) nie wszyscy jej to otwartym tekstem mówią. Ja to robię. Szansa Ukrainy to jest to, co miała Finlandia w czasie zimnej wojny, czyli pełna integracja cywilizacyjno-ekonomiczna bez integracji wojskowej" - stwierdził Sikorski.