Sikorski uderzył w Kaczyńskiego. "Niebywała pogarda wobec polskich kobiet"

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Wprost" stwierdził, że "każdy średnio rozgarnięty człowiek może sobie załatwić aborcję za granicą". Radosław Sikorski, były szef MSZ, a obecnie europoseł PO, powiedział w programie "Newsroom WP", że takie słowa prezesa PiS wskazują na hipokryzję polityków rządzącego ugrupowania, bo "wystarcza im tylko iluzja" zakazu aborcji w Polsce. - Te słowa to niebywała pogarda wobec polskich kobiet - ocenił gość Agnieszki Kopacz. - Mnie nic nie dziwi, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, ale do kobiet ma - umówmy się - stosunek dziwny. Nie założył rodziny, nie żyje z kobietą i nie musiał sobie układać relacji w małżeństwie. Może właśnie stąd ma taki zagmatwany stosunek do tych spraw, a moim zdaniem - niedojrzały - stwierdził Sikorski. Zwrócił także uwagę na to, że w innej wypowiedzi prezes PiS przyznał, że to on zdecydował o organizacji wyborów kopertowych. - Mam nadzieję, że prokuratura tę autodenuncjację Kaczyńskiego odnotowała i obejmie go zarzutami - komentował polityk PO.

