Teraz MSZ reaguje na słowa Dudy o Krymie. Krótki wpis Sikorskiego

Krym przechodził z rąk do rąk

Krym to półwysep pomiędzy częścią północną Morza Czarnego a częścią zachodnią Morza Azowskiego. Według prawa międzynarodowego należy on do Ukrainy. W 2014 r. w wyniku zbrojnej napaści Federacja Rosyjska zajęła Krym, utworzyła Autonomiczną Republikę Krymu, a następnie - po wyniku kontrowersyjnym "referendum" - nielegalnie przyłączyła go do swojego terytorium.