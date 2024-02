Kontrowersje po wywiadzie Dudy. Jest odpowiedź ambasadora Ukrainy

"Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem" - czytamy we wpisie Zwarycza.