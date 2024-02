Wrzawa po słowach Dudy o Krymie. "Bezdennie durna wypowiedź"

- Nie wiem czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Kanału Zero". Dodał, że "jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji". Słowa głowy państwa wywołały oburzenie w sieci.