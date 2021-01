Sikorski: prezydentura Bidena będzie znacznie lepsza od prezydentury Trumpa

- Biden nie będzie kłamał każdego dnia, nie będzie kompromitował Stanów Zjednoczonych, nie będzie łamał konstytucji, nie będzie zachęcał swoich zwolenników do obalenia demokracji, nie będzie także niszczył sojuszy. Będzie starał się odbudowywać - mówił Radosław Sikorski w programie "Newsroom". Polityk podkreślił, że Joe Biden, z uwagi na swój wiek, może pamiętać początki instytucji zachodnich, takich jak NATO, WHO czy OZN, dlatego z całą pewnością nie będzie ich niszczył. Będzie także chciał współpracować z Unią Europejską. Znane są już także pierwsze ważne sprawy, którymi zajmie się nowy prezydent. - Pierwszą ustawą, jaką ma przeprowadzić kontrolowany przez Demokratów kongres, to próba naprawy systemu wyborczego - mówił Sikorski. Mówi się też o stworzeniu dwóch nowych stanów - Portoryko i Waszyngtonu.

