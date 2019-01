Sikorski poszedł na ugodę. Usunie z książki sporny fragment i przeprosi

Radosław Sikorski i wydawca jego książki zawarli ugodę z Witoldem Juraszem. To były dyplomata, który został wymieniony w niej, wraz ze swoim ojcem, w kontekście działalności wywiadowczej. Sporne fragmenty znikną z e-booka i w ewentualnych wznowień książki.

"Informuję, że doszło do zawarcia ugody pomiędzy mną, Radosławem Sikorskim oraz wydawnictwem Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak sp. z o.o." - napisał na swoim facebookowym koncie Witold Jurasz. To były polski dyplomata, który m. in. w latach 2010-2011 przebywał z misją na Białorusi.