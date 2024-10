Sikorski ostro do Ukraińców. Daje przykład żołnierzy Wehrmachtu

Interes Ukrainy

Sikorski podkreślił, że szybkie rozwiązanie kwestii ekshumacji leży w interesie samej Ukrainy. Stwierdził – Im szybciej strona ukraińska to zrealizuje, tym szybciej ten temat zniknie z naszych dwustronnych stosunków, tym mniejszym będzie obciążeniem w procesie wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest w interesie Ukrainy.