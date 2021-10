Sikorski odpowiada Ziobrze. "To jest absurd"

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską Konstytucją. Szef MEiN Przemysław Czarnek stwierdził, że "Polska ma obowiązek naprawić Unię Europejską". - Polska ma prawo do przekonywania do reform, ale Polska próbuje narzucić innym krajom i instytucjom nową interpretację Kaczyńskiego traktatów europejskich - powiedział w programie "Newsroom" WP Radosław Sikorski (PO). - To nie jest ok. UE jest niemożliwa, jeśli każdy będzie interpretował traktaty po swojemu - mówił były szef polskiego MSZ. Sikorski pytany był też o słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który uznał, że "TK postawił tamę anarchizacji sądownictwa i całego państwa" oraz "potwierdził nadrzędność Konstytucji nad prawem UE i politycznymi orzeczeniami TSUE". - Czyli to Ziobro i Kaczyński mają decydować, które orzeczenia są polityczne i nie trzeba ich stosować. To absurd - mówił gość Patrycjusza Wyżgi.