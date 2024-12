Sikorski o Romanowski. "Męczennik od defraudacji"

Prokuratura przekazała, że poseł PiS od 6 grudnia nie loguje się do sieci i nie posługuje się żadnym numerem zarejestrowanym na jego dane osobowe.

W przestrzeni medialnej pojawiły się sugestie, że Marcin Romanowski mógł uciec za granicę. Odniósł się do nich minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Paszport dyplomatyczny przysługuje poza dyplomatami m.in. osobom pełniącym ważne funkcje w organizacjach międzynarodowych. Przypomnijmy, że Romanowski jest członkiem polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Chronił go z tego tytułu immunitet, który raz uchronił go przed aresztowaniem. Immunitet ten został mu jednak uchylony.