Sikorski nie chce wyjazdu do Brukseli. Wyjaśnia dlaczego

- Bycie ministrem spraw zagranicznych w wolnej Polsce to największy zaszczyt, jaki może spotkać polityka - ocenił Radosław Sikorski na antenie TVP. Odniósł się w ten sposób do pytania, na temat jego ewentualnego wyjazdu do Brukseli. Tłumaczył, dlaczego nie chce brukselskiego stanowiska.