Sondaż. Nowe stanowisko dla Sikorskiego?

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie po wyborach do Parlamentu Europejskiego stanowiska nowego komisarza - do spraw obronności. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że mógłby zostać nim szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Co na ten temat sądzą Polacy?