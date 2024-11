Siewiera: Bałtyk to dla Polski wrota bezpieczeństwa

- Bałtyk jest dla nas od strony technicznej, od strony zasobów kluczowymi wrotami do naszego bezpieczeństwa. 80 proc. gazu dochodzi do nas przez Bałtyk, 90 proc. paliw płynnych przez Bałtyk. Dziś Polska wisi na Bałtyku - mówił w Radiu Zet Jacek Siewiera.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był gościem Bogdana Rymanowskiego. Pytany był o stworzenie misji na Morzu Bałtyckim, co Donald Tusk zaproponował podczas szczytu w Szwecji . Siewiera zauważył, że kontakty Polski z Finlandią i Szwecją są ważne dla Polski. - To bardzo istotny ruch na poziomie dyplomatycznym - podkreślił.

- Format regionu bałtyckiego, czyli państw nordyckich i krajów bałtyckich stanowi naturalny ośrodek grawitacji, jeśli porównamy go z Weimarem. To wspaniała możliwość zacieśniania więzi między tymi krajami, które mają podobną percepcję zagrożenia. To nasz wspólny, mocniejszy głos w NATO - dodał.