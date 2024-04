Sienkiewicz pod lupą Orlenu. Raport w prokuraturze

Ekspert - którego o komentarz do treści raportu poprosiło Radio Zet - wskazał, że dokument jest "zupełnie nieprofesjonalny". - To jest raczej czarny PR. Nie ma wyglądu profesjonalnego raportu audytowego czy consultingowo-detektywistycznego. Nie zawiera wielu elementów, które takie raporty mają. Profesjonalna firma nigdy nie napisałaby, że ktoś jest "szarą eminencją", bo to jest nie do obrony w sądzie - stwierdził.