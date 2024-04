Nowe spięcie w rządzie? Kosiniak-Kamysz: "Nie zagłosuję"

Kotula z kolei informowała, że punktem wyjścia do prac nad ustawą były projekty, jakie powstały w ostatnich latach. Nowoczesna złożyła swoje propozycje przepisów do Sejmu w 2018 roku, a dwa lata później zrobiła to Lewica. W tych projektach znalazły się m.in. zapisy dotyczące prawa do udzielania partnerowi informacji o stanie zdrowia, możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego, dziedziczenia w pierwszej linii, otrzymywania renty po zmarłym partnerze i zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania opieki nad partnerem oraz prawa do przysposobienia dziecka partnera.