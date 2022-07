Sienkiewicz o rozmowie Glapińskego na molo. "Dalszy ciąg błazenady"

Gościem Patryka Michalskiego w programie "Tłit" był były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poseł Platformy Obywatelskiej, Bartłomiej Sienkiewicz. Prowadzący pytał polityka o nagraną i opublikowaną w sieci dyskusję działaczki "Agrounii" z prezesem Narodowego Banku Polskiego, która na molo Sopocie, rozmawiała z Adamem Glapińskim o kolejnej podwyżce stóp procentowych. - To jest ciąg dalszy błazenady szefa Narodowego Banku Polskiego. Pamiętajmy, że każde nieostrożne zdanie z jego ust może się skończyć osłabieniem waluty, którą prezes NBP powinien chronić. Mam wrażenie, że Glapiński myli swój zawód z zawodem błazna - stwierdził poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Były szef resortu spraw wewnętrznych przyznał na antenie WP, że każda nieprzemyślana wypowiedź prezesa NBP może sprawić, że "w portfelach Polaków będzie mniej pieniędzy". - W takich sytuacjach mówi się, że nie można na ten temat rozmawiać. To są sprawy tajne. Każde jego słowo to ryzyko kolejnych kłopotów w Polsce - dodał.

