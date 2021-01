Sienkiewicz o Mosbacher: "Zachowywała się jak wicekról Indii"

Były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz był gościem programu Newsroom Wirtualnej Polski. Polityk pytany był o amerykańską ambasador Georgette Mosbacher, która wkrótce opuści nasz kraj. Sienkiewicz nie ukrywał, że nie jest fanem Amerykanki, a jej wyjazd go cieszy. - PiS rządził Polską w taki sposób, że pani ambasador zachowywała się jak wicekról Indii. Pouczała rządzących, ale tylko wtedy gdy były zagrożone interesy amerykańskich firm. Jednocześnie nie dostrzegała istoty tej władzy, bo była ona w gruncie rzeczy podobna do tej, którą reprezentował Donald Trump. To nie jest jej wina, tylko Jarosława Kaczyńskiego, który sprowadził Polskę do roli Hondurasu - ocenił w mocnych słowach polityk Platformy Obywatelskiej.

