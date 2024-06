Siemoniak po ataku na funkcjonariusza SG: Instrukcje z Mińska i Moskwy

- Mamy do czynienia z sytuacja niebywale trudną. To są ludzie przywożeni przez białoruskie i rosyjskie służby. Niezależnie od tego, że uciekli z ojczyzny, w której było ciężko i często poświecili no to oszczędności życia, są cynicznie traktowani przez reżimy. I wykorzystywani. To jest element wojny wobec Polski - podkreśla Tomasz Siemoniak.