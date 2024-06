Atak na polskiego żołnierza. Szef MON nie ma wątpliwości. "Atak, żeby zabić"

Tomczyk próbował przekonywać, że obecnie sytuacja znacznie różni się od tej, z którą mierzył się PiS. W odniesieniu do migrantów stwierdził, że "zmieniła się struktura tych ludzi". - Dwa lata temu Łukaszenka otworzył linie komunikacyjne, ci ludzie przybywali do Mińska i byli kierowani na granicę. Dziś mamy do czynienia z atakiem hybrydowym Białorusi i Rosji na Polskę. Dziś jest tak, że ludzie mają wizy rosyjskie i są transportowani przez państwo - starał się tłumaczyć.