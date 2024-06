Hakerzy czyhają na wybory. Eksperci spodziewają się zmasowanych ataków

Polska głównym celem ataków

Polska jest obecnie na pierwszej linii frontu wojny cybernetycznej z Rosją. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę liczba cyberatków rośnie. Polskie firmy i instytucje są atakowane przeciętnie 1700 razy w tygodniu, a jeszcze w listopadzie ubiegłego roku było to ok. 600 razy tygodniowo. Dla porównania - w Niemczech jest to notuje się średnio 1011 podobnych sytuacji każdego tygodnia.