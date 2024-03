Siedmiomiesięczny Wojtuś nie żyje. Na jaw wychodzą nowe fakty

Jakie to były działania? Filińska twierdzi, że to OPS był inicjatorem wniosku do sądu o zainteresowanie się rodziną, w efekcie którego zapadła decyzja o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej. Podkreśla, że to "nie przemoc" była powodem działań, a OPS zainteresował się rodziną po informacji, którą otrzymali pracownicy ośrodka. - Podkreślam, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zgodnie z zakresem naszych działań - przekazała Filińska i dodała, że "reszta należy do sądu i PCPR".