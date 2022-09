Siedem miesięcy w rosyjskiej okupacji. "Miałam poczucie, że po trochu umieram"

- Do tej pory w naszej miejscowości jest 70 osób, o których słuch zaginął. Zabrali ich do piwnic, a teraz nie wiadomo, czy w ogóle żyją. Stąd obawa kolegi - myślał, że go zabiją. Rosjanie wywozili zbuntowanych mieszkańców do Doniecka, a niektórych nawet do Rosji. A później nie wiadomo, co z nimi działo. Każdy się nieustannie bał, że może to spotkać i jego - mówi 28-latka.