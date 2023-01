Siarkowska ukarana. "Wyrażała zdanie zbieżne z opozycją"

Posłanka Solidarnej Polski Anna Maria Siarkowska straciła miejsce w dwóch komisjach po tym, jak zagłosowała przeciwko ustawie o komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Nazwała to działanie represją. - Zmiany w komisjach są często. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Tutaj chodzi o zapewnienie efektywności prac komisji. Jeśli jedna pani poseł naszego klubu już parokrotnie wyrażała zdanie zbieżne ze zdaniem opozycji, a są to ważne komisje, to być może należy usprawnić ich prace - komentował w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Z Pałacu Prezydenckiego słychać, że podpis prezydenta nie jest pewny, jeżeli przy tym projekcie nie będzie szerokiego porozumienia. - Podobna komisja już funkcjonowała. Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji mogła odwracać różne decyzje. Tu sprawa jest poważniejsza - dodał poseł PiS.

Rozwiń