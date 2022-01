Siarczysty mróz i "ekstremalne zjawiska pogodowe". Synoptyk ostrzega

Nawet minus 20 stopni Celsjusza i ekstremalne zjawiska pogodowe. To czeka nas w ciągu najbliższych dni w pogodzie. - Wraca do nas zima - zapowiada prof. Mariusz Figurski z IMGW, który był gościem programu "Newsroom" WP. Silny wiatr towarzyszył nam będzie do poniedziałku, później wróci do nas zima. W części południowej Karpat oraz na wschodzie Polski termometry pokażą nawet minut 20 stopni. - Na zachodzie, szczególnie na północnym-zachodzie będą dodatnie temperatury dochodzące nawet do 3-4 stopni powyżej zera - prognozuje prof. Figurski. Duże różnice temperatur w różnych częściach kraju mogą doprowadzić do pojawienia się gwałtownych i ekstremalnych zjawisk pogodowych.