Siarczyste słowa Jadwigi Staniszkis."Tragizm polega na tym, że PiS jest jedyną rodziną prezesa"

- Współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który znalazł się w tragicznej sytuacji - mówi Jadwiga Staniszkis, zwracając uwagę na śmierć Jolanty Szczypińskiej, która była bliska prezesowi PiS. Socjolog zaznacza jednak, że choć "trudno go teraz atakować, można oskarżać".

- Nie rozumie, jakie zmiany zachodzą w ludziach. Nie może, bo brakuje mu empatii - tak Jarosława Kaczyńskiego oceniła Jadwiga Staniszkis w rozmowie z portalem dziennik.pl. Socjolog przyznaje, że śmierć bliskiej prezesowi PiS Jolanty Szczypińskiej, to dla niego tragiczna sytuacja. - Współczuję mu. Trudno go teraz atakować, ale można oskarżać. Jest na tyle inteligentnym prawnikiem, że rozumie, co się dzieje z instytucjami państwa - podkreśliła.