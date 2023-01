Seul nie wytrzymał. Ważna zapowiedź Korei Płd. i USA

Zapowiedź prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola dotycząca militarnych działań, jakie mają być prowadzone wraz z armią Stanów Zjednoczonych, pojawiają się kilka dni po wystąpieniach północnokoreańskiego dyktatora, podczas których nawołuje do "przygotowań do wojny". Plany USA i Seulu to również skutek minionego roku, w którym Pjongjang przeprowadził rekordową liczbę testów rakietowych i wielokrotnie doprowadził do przekroczenia przestrzeni przygranicznej przez drony.