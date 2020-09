Zginęły setki wielorybów. Smutny rekord i zagadkowa przyczyna

Niemal pół tysiąca wielorybów ocean wyrzucił na zachodnie wybrzeże Tasmanii. To rekord - stwierdzają lokalne władze i starają się pomóc jak największej liczbie morskich gigantów na płytkich wodach przybrzeżnych. Niestety już wiadomo, że zginęło co najmniej 380 zwierząt.

Od poniedziałku na zachodnim wybrzeżu Tasmanii odkryto ponad 470 grindwali - podaje BBC News.

Władze australijskiego stanu poinformowały, że to rekordowa liczba ssaków uwięzionych na płyciznach i wyrzuconych na plaże w historii.

Ostatnia odkryta grupa w okolicach Macquarie Heads liczyła niemal 200 osobników. Niestety większość z wielorybów była już martwa. Te, które wciąż żyły, ratownicy starali się jak najszybciej przesunąć na otwarte wody.

W środę ratownicy przekazali, że - mimo ich wysiłków - ok. 380 waleni nie udało się uratować. 50 zostało uratowanych, a ok. 30 wciąż wymaga pomocy.

Zobacz też: Koronawirus w dużych miastach? "Należałoby tam wprowadzać czerwone strefy"

Służby morskie przekazały, że cały czas trwa akcja ratunkowa. - To porażające, jak wiele jest tych zwierząt - powiedział dziennikarzom Nik Deka z departamentu rozwoju Tasmanii.

Setki wielorybów na plaży. Rekord i zagadkowa przyczyna

Prof. Peter Harrison z Uniwersytetu Southern Cross powiedział BBC, że niemal pół tysiąca zwierząt to najwyższa odnotowana liczba w historii australijskich badań.

Poprzedni rekord odnotowano w 1935 roku, kiedy na wybrzeżu Tasmanii naliczono 294 grindwali. Ostatnie masowe wyrzucenie wielorybów na plaże i płytkie wody przy nich miało miejsce w 2009 r. Wtedy było to ok. 200 osobników.

Nie jest jasne, co przyciągnęło wieloryby do brzegu, ale naukowcy uważają, że może być to wynik wyjątkowo silnych więzi społecznych, które charakteryzują grindwale - wyjaśnia news.com.au.

Osobniki tego gatunku małych wielorybów są jednymi z najczęściej wyrzucanych na plaże. Mogą osiągać siedem metrów długości i ważyć do trzech ton.

Around 270 whales stranded on sandbar off Australia's Tasmania

Do lokalizacji i szacowania stanu zdrowia zwierząt australijskie służby wykorzystują również śmigłowiec.