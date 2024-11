Setki tysięcy na ćwiczenia. Klamka zapadła

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zwiększenie liczby powołań na ćwiczenia wojskowe w 2025 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które przyjął Stały Komitet Rady Ministrów, powołania otrzyma aż 329,7 tys. osób. To więcej niż w obecnym roku, kiedy to powołano 316,5 tys. osób.

Najwięcej, bo 200 tys. powołań, trafi do rezerwistów na ćwiczenia jednodniowe, krótko- i długotrwałe. Dotyczy to zarówno żołnierzy pasywnej rezerwy, jak i osób przeniesionych do rezerwy, które nie są żołnierzami. Szczególnie poszukiwani będą specjaliści, tacy jak informatycy, lekarze czy kierowcy.